Legia wywalczyła awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, pokonując w dwumeczu Florę Tallin 3-1. W rozegranym na wyjeździe meczu rewanżowym mistrzowie Polski wygrali 1-0. Jedyną bramkę zdobył Rafael Lopes.



Kliknij TUTAJ, by przeczytać relację z meczu Flora - Legia



Po trafieniu do siatki Portugalczyk celebrował gola razem z Luquinhasem oraz Andre Martinsem. Cała trójka udawała, że gra na konsoli.





Flora - Legia. Nietypowa radość piłkarzy mistrza Polski

Reklama

Nie była to jednak zwykła, zabawna "cieszynka". Nawiązywała ona do zakulisowych rozmów trenera Czesława Michniewicza z piłkarzami.



Jak ujawnił Dominik Piechota, szkoleniowiec zabronił swoim podopiecznym grać przed meczami na konsoli. Umówił się jednak z nimi, że jeśli zdołają wyeliminować Florę, będą mogli zabierać ze sobą konsole na mecze.



Plan został zrealizowany, a piłkarze zapewnili sobie rozrywkę na czas przedmeczowych zgrupowań.





Kibicuj naszym na IO w Tokio! - Sprawdź



TB