- Wszystko było szybko zorganizowane. Do Estonii pojechał Robert, bo był tylko jeden bilet. A trzeba było to zorganizować w czwartek. Wylot był o 15., i tylko jedno wolne miejsce w samolocie - już poważnie opowiadał trener mistrzów Polski.

Musiałek obejrzy na miejscu piątkowy mecz (początek o 18.30) w Parnawie, na tym samym stadionie, na którym w zeszłym tygodniu grał Śląsk Wrocław z Paide Linnameeskond. Flora mierzy się tam w ligowym spotkaniu z Parnu JK Vaprus. Michniewicz chciał tam lecieć osobiście, ale przed spotkaniem o Superpuchar nie miał na to czasu.

Eliminacje Ligi Mistrzów. Legia śledzi Florę Tallin

- Po meczu z Bodo spotkałem się z rodziną, ale nie mieliśmy nawet czasu, by usiąść i zjeść i skończyło się na hamburgerach na osiedlu. Przyjechałem do domu, rodzina nocowała w hotelu, bo już o 5 rano była w pociągu. Już teraz posiadam na temat Flory mnóstwo informacji. Znajomi w Estonii przestrzegają przed tym zespołem, że nie wolno ich lekceważyć i że od lat nie było w tym kraju tak dominującego klubu. Strzelają dużo bramek, mają ustabilizowany skład, oprócz lewego obrońcy wszyscy zawodnicy są obecnymi lub byłymi reprezentantami Estonii. To doświadczeni piłkarze, nie przestraszą się naszych trybun, bo swoje widzieli już w Europie. Wszyscy polscy kibice znają ich gracza Konstantina Wasiljewa, który grał w Polsce. Czeka nas bardzo ciekawy mecz i nie możemy ulec wrażeniu, że już awansowaliśmy. Do meczu z Florą Tallin musimy podejść tak samo jak do konfrontacji z Bodo. Tylko tak możemy awansować do kolejnej rundy - powiedział Michniewicz.

