Dziennikarz z Kosowa Arlind Sadiku poinformował na Twitterze, że "Prisztina podpisała kontrakt z Sadamem Sulleyem., który gra na środku ataku, ma 25 lat i pochodzi z Ghany. W zeszłym sezonie grał dla austriackiej Bundesligi SV Ried".

Swoją europejską karierę Sulley rozpoczął w Legii Warszawa w 2016 r. W Ghanie w II-ligowym FC Vision wypatrzył go Radosław Kucharski. Piłkarz nie zagrał nigdy w Legii. Był rezerwowym nawet w jej drugim zespole. Legia wypożyczała go do słowackiego Zemplina Michalovce, a potem oddała go za bezcen do innego klubu z tego kraju FK Senica. Później był solidny austriacki SV Ried i cztery mecze w austriackiej Bundeslidze. Ostatnie pół roku Sulley spędził w Dhovar Club z Omanu.

Nie byłoby w tym nic dziwnego w jego krótkotrwałym pobycie w Warszawie, gdyby nie fakt, że Legia za namową Kucharskiego wyłożyła za niego 2 mln zł!

Brylant do oszlifowania

Sebastian Staszewski ujawnił kiedyś na łamach sport.pl maile Kucharskiego z wiosny 2016 r.

"Napastnik. Ok. 190 cm. Chłopak silny z potencjałem ciała na prawdziwego gladiatora. Ruchliwy. Inteligentny w ruchach z mądrymi decyzjami. Grał w ustawieniu 1-4-4-2. W trakcie turnieju grał 2 mecze (boiska pastwiska) i dał 3 gole".

"Zawodnik ma bazę wyjściową by w krótkim odstępie czasu po oszlifowaniu stać się brylantem".

"Praktycznie każdy klub, skaut z tego turnieju ma go w notesie. Byli ludzie od Skandynawii skończywszy na Maderze. Z naszego regionu tylko ja ;) Po pierwszym meczu poszło moje zaproszenie, po chwili okazało się że temat zaproszenia jest nieaktualny bo ktoś inny położył ofertę... działa to jak na targu. Z racji przychylności agencji, która jest póki co otwarta trzeba działać szybko. Bardzo szybko. W dniu wyjazdu usłyszałem wstępne cyfry za chłopaka".

Kibice Legii do dziś śmieją się z tego "brylantu", którego dorobek w Legii to 12 meczów w rezerwach.

Mało śmieszna była jednak kwota, która warszawski klub "wyrzucił w błoto". Transfer kosztował 200 tys euro. Do tego doszły różnego rodzaju prowizje i czteroletni kontrakt dla piłkarza. W sumie za Sulley’ a Legia wyłożyła 2 mln zł.