Wyliczono szanse Legii na awans. Nie jest dobrze

To był szalony dwumecz wicemistrzów Polski. W Warszawie Legia przegrała 1-2 i w rewanżu zdecydowanie nie była faworytem. Spotkanie w stolicy Austrii miało jednak niesamowity przebieg.

Najpierw podopieczni trenera Kosty Runjaicia w świetnym stylu odrobili straty i prowadzili nawet 3:0, ale później dali sobie wbić dwie bramki i wydawało się, że dojdzie do dogrywki. Później oba zespoły zdobył jeszcze po bramce, a w dziesiątej minucie doliczonego czasu awans Legii zapewnił zmiennik - Ernest Muci .

Spotkanie zakończył się więc 5:3, co dawało Legii awans do decydującej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji Europy.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni, to dla nas magiczna noc. Do 3:0 byliśmy lepsi, ale później wynik się zmieniał i spotkanie stało się wyrównane. Cały dwumecz był bardzo emocjonujący, ale teraz czekamy na kolejną rundę i liczymy, że znajdziemy się w fazie grupowej Ligi Konferencji

Liga Konferencji. Midtjylland z większymi szansami na awans niż Legia

Rywalem wicemistrzów Polski w decydującej rundzie będzie FC Midtjylland , który co prawda przegrał pierwszy mecz z Omonią Nikozja (0-1), ale w rewanżu u siebie rozbił Cypryjczyków aż 5-1.