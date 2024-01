Wtedy cały świat usłyszy o Legii. Padła konkretna data, to już oficjalne

Dokument to unikatowa okazja, by przyjrzeć się z bliska zawodnikom oraz sztabowi trenerskiemu stołecznego klubu. "Legia. Do końca" - to trener Kosta Runjaić w swoim pierwszym sezonie w Warszawie. To bramki zdobywane przez Josue. To kuchnia ligowych transferów i trudów zarządzania zespołem, w którym presja zwycięstw i trofeów zawsze jest ogromna.