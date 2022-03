Wstydliwa wpadka Legii Warszawa. Przegrała z pierwszoligowcem

"Wojskowi" w lidze pozostają niepokonani od 13 lutego. Seria dobrych występów (14 punktów w 6 spotkaniach) sprawiła, że udało jej się wydostać ze strefy spadkowej Ekstraklasy i na dobrze zapomnieć o ryzyku pożegnania z ligą.

Legia Warszawa przegrała w sparingu

W sobotę Legia mierzyła się w towarzyskim meczu z Widzewem Łódź. Trener Aleksandar Vuković zorganizował sparing zamknięty dla kibiców i dziennikarzy, lecz oficjalna witryna klubu poinformowała o jego przebiegu.

Do przerwy był remis 2-2, a gole dla mistrzów kraju strzelali Patryk Sokołowski i Paweł Wszołek. Po zmianie stron Widzew trafił jednak trzeci raz i ostatecznie to on zwyciężył.

Legia najbliższy mecz w Ekstraklasie rozegra 2 kwietnia. Jej przeciwnikiem będzie Lechia Gdańsk.