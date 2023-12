Legia Warszawa odpadła w 1/8 finału Pucharu Polski po porażce 1-2 z Koroną Kielce. To najgorszy występ "Wojskowych" w krajowym pucharze od 10 lat, gdy legioniści odpadli na tym samym szczeblu. Kibice Legii z przekąsem skwitowali sensacyjny wynik śpiewając: "wolna majówka". To klarowane nawiązanie do finału krajowego pucharu, którego finał zawsze rozgrywany jest 2 maja w dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej na Stadionie Narodowym.