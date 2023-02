Wolfsburg zainteresowany młodą gwiazdą Legii. Trener na trybunach

Według ustaleń Interii Tobiasz znajduje się na radarze Wolfsburga, w którym występują już dwaj inni Polacy: Jakub Kamiński i Bartosz Białek (wypożyczony obecnie do Vitesse Arnhem). Jak usłyszeliśmy, nie jest to tylko wstępne zainteresowanie, a wręcz przeciwnie - Niemcy obserwują utalentowanego golkipera od kilku miesięcy.



Do tej pory występy Tobiasza analizowali skauci "Wilków", którzy kilkukrotnie pojawiali się przy Łazienkowskiej. Teraz jednak na stadionie Zagłębia Lubin, gdzie w sobotę Legia wygrała 2:1, zasiadł Pascal Formann, trener bramkarzy pierwszej drużyny VfL. A jego obecność oznacza ostatni etap przed złożeniem oferty.