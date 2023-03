Właściciel Legii robi świetną reklamę polskiej piłce na elitarnej imprezie

Dyskutowano o finansowej przyszłości europejskiej piłki. Duży "kawałek tortu" przejmują amerykańscy inwestorzy. Wielu z nich nie zna się na piłce i nigdy wcześniej nie prowadzili klubu piłkarskiego. To oni mogą zapewnić dalszy dopływ kapitału do największych klubów. Amerykanie mają zupełnie inne doświadczenia w negocjowaniu praw medialnych, a ich świeże pomysły na branding mogą być przełomowe.

- Polska jest niedocenianym klejnotem europejskiego futbolu, a inwestycje zewnętrzne w najwyższej klasie rozgrywkowej i jej klubach pomogą im zmniejszyć dystans do kontynentalnych rywali - mówił Mioduski, który próbował udowodnić, że w ostatnich sezonach polska piłka idzie do przodu, na co dowodem był pierwszy od 1986 r. awans do fazy pucharowej na mistrzostwach świata.