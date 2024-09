Wielkie poruszenie w Legii. To jednak on. Zaczęło się, zanim wyszedł na murawę

"Jędza" pobił osiągnięcie "Generała" w Szczecinie. Gratulacje zaczął odbierać jeszcze przed pierwszym gwizdkiem meczu z Pogonią . Sama nominacja do wyjściowej jedenastki oznaczała dla niego zajęcie szczególnego miejsca w klubowych kronikach.

Jędrzejczyk to najbardziej utytułowany piłkarz w historii Legii. "To klub mojego życia"

Przewaga Jędrzejczyka nad Deyną wyraża się także w liczbie zdobytych trofeów. Blisko 37-letni obrońca to obecnie najbardziej utytułowany piłkarz w historii Legii . Trafił na dobry czas i potrafił to wykorzystać.

W Legii rozgrywa 15. sezon . Jego kontrakt wygasa z końcem obecnego sezonu. Czy doczeka się prolongaty? W tej chwili niewiele na to wskazuje.

- Legia Warszawa to klub mojego życia, to mój dom. Tutaj dorastałem jako człowiek i jako piłkarz, tutaj przeżyłem najpiękniejsze momenty w swojej karierze. Dziękuję za zaufanie prezesowi, dyrektorowi sportowemu, trenerowi oraz kolegom z drużyny, z którymi relacje są dla mnie bardzo ważne. Cieszę się z każdego roku, który spędzam z Legią, dla mnie cały czas to coś wyjątkowego - mówił w czerwcu tego roku po przedłużeniu umowy o kolejne 12 miesięcy.