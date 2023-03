Do pierwszej kontrowersji doszło w 32. minucie, gdy gospodarze domagali się odgwizdania rzutu karnego za rzekomy faul na Robercie Dadoku. Sędzia Frankowski nie zdecydował się na podyktowanie "jedenastki" dla Górnika, co było prawidłową decyzją. Powtórki nie zostawiają złudzeń, że Paweł Wszołek nie faulował swojego rywala. Co prawda doszło do delikatnego kontaktu pomiędzy zawodnikami, lecz z pewnością nie mogło to spowodować upadku. Zgodnie z wytycznymi, rzuty karne muszą być ewidentne, a w omawianym zdarzeniu Robert Dadok dodał wiele od siebie, aby wymusić "jedenastkę".