Nawrocki będzie jednym z najdrożej sprzedanych piłkarzy w historii Legii Warszawa

Maik Nawrocki podpisze z Celtic FC pięcioletnią umowę. Do tej pory piłkarz ten występował jedynie w młodzieżowych drużynach reprezentacji Polski - ma na koncie 4 występy w zespole do lat 21.

Być może transfer na Wyspy Brytyjskie pomoże mu wskoczyć na wyższy piłkarski poziom i już niebawem stanie się on realną opcją dla Fernando Santosa , który na gwałt potrzebuje solidnych piłkarzy do obsadzenia pozycji na środku linii defensywnej.

Maik Nawrocki będzie więc czwartym najdrożej sprzedanym piłkarzem w historii Legii Warszawa . Do tej pory pierwsze miejsce na tej liście należy do Radosława Majeckiego , którego kariera po transferze do AS Monaco przyhamowała. Golkiper kosztował wówczas 7 milionów euro.

Dwa kolejne miejsca nad Maikiem Nawrockim zajmują Michał Karbownik i Sebastian Szymański - obaj odchodzili z Legii za 5,5 miliona euro. Pierwszy z wymienionych przeniósł się do Brighton & Hove Albion i kompletnie się tam nie sprawdził. Drugi natomiast odchodził do Dynama Moskwa, skąd został wypożyczony na sezon do Feyenoordu Rotterdam. Szymański w Holandii zagrał niezły sezon, jednak klub nie zdecydował się go wykupić i Polak ostatecznie trafił do Fenerbahce.