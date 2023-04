Kacper Tobiasz to jeden z najbardziej utalentowanych zawodników młodego pokolenia w Ekstraklasie. Bramkarza Legii Warszawa w ostatnich tygodniach nie oglądaliśmy jednak na boisku, bo ten leczył uraz barku. Teraz - jak ustaliła Interia Sport - Tobiasz może wrócić do bramki. Coraz więcej wskazuje także na to, że po zakończeniu sezonu młodzieżowy reprezentant Polski opuści Łazienkowską i wyjedzie za granicę.

Talent wróci do bramki?

Jednak teraz Tobiasz może wrócić do podstawowego składu Legii. Według naszych informacji jest duża szansa na to, że znajdzie się w jedenastce już na piątkowy mecz z Wartą Poznań. Nieoficjalnie usłyszeliśmy także, że jeżeli Tobiasz podtrzyma wysoką formę z treningów, to miejsce w wyjściowym zespole będzie zajmował do końca sezonu.