Wielki sukces Legii i od razu taki komentarz. Nie mógł się powstrzymać

Obie drużyny w zeszłym sezonie odpadły w 1/16 finału Ligi Konferencji , ale to Betis był faworytem starcia w Warszawie, choć był osłabiony brakiem kluczowych piłkarzy, takich jak Giovani Lo Celso , Isco czy William Carvalho . Trener Manuel Pellegrini na przedmeczowej konferencji powiedział wprost, że priorytetem hiszpańskiej drużyny jest La Liga i z Legią mogą zagrać rezerwowi.

Jedyna bramka tego spotkania padła w 23. minucie. Ruben Vinagre dośrodkował z prawego skrzydła, a Steve Kapuadi głową skierował piłkę do bramki i zanosiło się na sensację, która ostatecznie stała się faktem .

Przed rokiem legioniści także zaczęli te rozgrywki od wygranej z faworytem przy Łazienkowskiej. Wtedy pokonali Aston Villę Birmingham , która potem doszła do półfinału.

"No proszę. Legia mądrze, dobrze ustawiona zdobywa pierwsze ważne trzy punkty. Gratulacje" - napisał zaraz po spotkaniu Boniek w mediach społecznościowych.

Pierwsza wygrana Legii od ponad miesiąca

W Lidze Konferencji uczestniczy 36 zespołów. Faworytem rozgrywek jest Chelsea Londyn. Wicemistrzowie Polski muszą zająć co najmniej 24. miejsce w fazie ligowej, aby uczestniczyć w barażach o awans do 1/8 finału lub znaleźć się w czołowej ósemce, żeby awansować bezpośrednio do tej fazy.