Wielki powrót do Legii możliwy. Trener puścił parę z ust

Polska piłka klubowa zapadła w grudniu w zimowy sen i do życia budzić się będzie już w nowym roku. W gabinetach ruch jednak nie ustał – działacze prowadzą rozmowy i negocjacje, sondują rynek i szukają optymalnych rozwiązań kadrowych. Niewykluczone, że już w styczniu dojdzie na krajowym podwórku do wielkiego powrotu do Legii Warszawa. Chodzi o zawodnika, który święcił przy Łazienkowskiej liczne triumfy.