Ranking Elo jest oparty na rankingu szachowym autorstwa Arpada Elo. Uwzględnia on m.in. wagę meczów (dużo większa waga dla meczów międzynarodowych), różnicę między wynikiem "oczekiwanym" a rzeczywistym (można to nazwać premią za pokonanie faworyta) oraz liczbę strzelonych i straconych goli. Bardziej popularny piłkarski ranking Elo szereguje drużyny narodowe, ale istnieje też ranking Elo dla klubów.

Spartak - Legia w Lidze Europy. Ranking Elo daje jasność

Spośród wszystkich 32 klubów w Lidze Europy, Legia ma najmniej punktów, a Spartak jest trzeci od końca (30. miejsce). Między Legią i Spartakiem jest tylko duńskie Brøndby IF (31. miejsce wśród klubów z Ligi Europy). Według rankingu Elo, Spartak jest więc nie tylko najsłabszym zespołem spośród tych możliwych do wylosowania przez Legię z trzeciego koszyka, ale też jednym z dwóch najsłabszych w ogóle w stawce Ligi Europy. To dla Legii szansa w kontekście walki o 3. miejsce w grupie LE, które pozwoli na przejście do Ligi Konferencji Europy.



Rywale Legii w Lidze Europy: słaby Spartak, mocne Napoli i Leicester

Z drugiej strony, ranking Elo pokazuje, że rywale Legii w Lidze Europy z pierwszego i drugiego koszyka, są... prawie najmocniejsi z możliwych. Napoli spośród drużyn z LE są bowiem na 1. miejscu, a Leicester City na trzecim. Drużyny z Ligi Europy uporządkowane według rankingu Elo (obok punkty)





Napoli 1821 West Ham 1817 Leicester 1790 Real Sociedad 1763 Leverkusen 1758 Frankfurt 1746 Lazio 1741 Betis 1728 Lyon 1714 PSV 1711 Olympiakos 1693 Rangers 1661 Monaco 1659 Marseille 1645 Dinamo Zagreb 1636 Braga 1619 Crvena Zvezda 1592 Lokomotiw Moskwa 1587 Rapid Wiedeń 1579 Midtjylland 1574 Sturm Graz 1573 Genk 1564 Galatasaray 1563 Celtic 1562 Sparta Praha 1561 Fenerbahçe 1537 Ferencváros 1536 Łudogorec 1533 Antwerp 1516 Spartak Moskwa 1509 Brøndby 1501 Legia 1494

