Chociaż Legia Warszawa pod wodzą Goncalo Feio wygrała, jak dotąd, zaledwie jedno ligowe spotkanie, zespół wciąż liczy na podłączenie się do walki o tytuł mistrza PKO BP Ekstraklasy. Niezależnie jednak od postawy rywali, "Wojskowi" muszą regularnie punktować, by móc o tym marzyć. Dobrą okazją do zgarnięcia trzech punktów były niedzielne Derby Mazowsza. Starcie z Radomiakiem Radom rozpoczęło się jednak dla piłkarzy z Łazienkowskiej fatalnie.