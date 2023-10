Wielka burza, Legia ukarana przez UEFA. Jest reakcja Zbigniewa Bońka

Legia Warszawa ukarana przez UEFA. Zbigniew Boniek zabrał głos

Nie umiem tego skomentować z prostej przyczyny - mówimy o karze za zachowanie się kibiców. Ja byłem na wszystkich meczach reprezentacji Polski i też prawie na każdym meczu dostawaliśmy jakąś karę, bo ktoś coś widział, ktoś coś słyszał, coś było nie tak. Nie wiem, co się stało tam na wejściu, nie wiem czy były tam jakieś problemy. Słyszałem, że było ich dużo. Ale muszę powiedzieć, że organy jurysdykcyjne w UEFA są totalnie niezależne. Nawet nie wiem, kiedy obradują, kto jest ich przewodniczącym i w jakim są składzie. To nie jest tematem ani Komitetu Wykonawczego, ani wiceprezydentów, ani prezydenta. To jest niezależnie wybrany raz organ, który prowadzi swoją działalność

- Jeśli chodzi o to, co stało się w "strefie zero", to jest prowadzone osobne postępowanie. Tak samo jak wszyscy czekam niecierpliwie na to, co to postępowanie pokaże i co wyjaśni. Są różne komentarze. (...) Kiedyś zrobiłem na ten temat program, byłem cytowany w języku angielskim i włoskim. Nawet miano do mnie pretensje, że wychodzę przed szereg - powiedział były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.