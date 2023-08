Wiedeń czeka na przyjazd kibiców Legii Warszawa. 950 policjantów w gotowości

Czytając artykuły publikowane na austriackich portalach można się przekonać, że wizyta fanów Legii jest jednym z równie ważnych tematów, co sam mecz. Teksty ilustrowane są zdjęciami odpalonych rac, a już same nagłówki informują o przygotowaniach policji na najazd warszawskich kibiców. Nie da się ukryć - fani "Wojskowych" na przestrzeni lat "zapracowali" na to, by Austriacy z obawy czekali na ich przyjazd do Wiednia.