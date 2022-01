Clemens Fritz wypowiedział się dla strony sympatyków Werderu deichstube.de na temat sytuacji obrońcy Legii i młodzieżowej reprezentacji Polski, który do końca sezonu jest wypożyczony do zespołu mistrza Polski.

Niemcy piszą, że Nawrocki przechodzi ciężką szkołę w Polsce. Zawodnik wypożyczony z Werderu przeżywa "czarny jak smoła" sezon w klubie z wielkimi tradycjami. "Mistrzowie Polski znajdują się na przedostatnim miejscu w tabeli po 19 meczach i mają poważne obawy przed utrzymaniem się w lidze" - czytamy.

- Prawdopodobnie nikt nie spodziewał się, że będzie to tak trudny rok dla Legii - przyznaje szef skautingu Werderu Clemens Fritz. - Ale dla Maika to może być bardzo cenne doświadczenie - zauważa.

Reklama

Tylko dwa razy dali więcej za piłkarza

Werder w lipcu wypożyczył na sezon obrońcę do Legii. Wcześniej na podobnych zasadach przez cztery miesiące reprezentował on Wartę Poznań. 20-latek urodził się w Bremie. W obecnym sezonie obrońca rozegrał 13 meczów ligowych i cztery razy zagrał w Lidze Europy - w tym wygranych po 1:0 meczach ze Spartakiem Moskwa i Leicester City. W sumie w rundzie jesiennej we wszystkich rozgrywkach zanotował 22 mecze, w których strzelił jednego gola i miał trzy asysty.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z rozwoju Maika - mówi Fritz. - Nie wiem czy latem wróci do Bremy. Jest dopiero styczeń. Nie ma absolutnie żadnego powodu, abyśmy podejmowali teraz decyzję w jakimkolwiek kierunku. Zwłaszcza, że ​nie jest do końca jasne, czy jest to całkowicie w rękach Bremy - powiedział wicemistrz Europy z 2008 r.

Legia ma prawo pierwokupu piłkarza za 1,2-1,5 mln euro. Niemcy liczą, że mistrzowie Polski nie wyłożą takich pieniędzy. "To dla Legii bardzo dużo. Tylko dwa razy w swojej historii zapłaciła za piłkarza więcej" - przypominają i zdradzają, że piłkarzem ostatnio interesował się Bayer Leverkusen. Wcześniej pisano także o Eintrachcie Frankfurt. Prezes Legii Dariusz Mioduski zapowiadał już jednak, że jego klub skorzysta z opcji pierwokupu i wyłoży przewiedzie w umówię pieniądze.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krystian Bielik, co za gol w ostatniej akcji meczu! Derby County FC - Birmingham City FC. WIDEO Eleven Sports

Fritz zapowiada jednak, że Werder tak łatwo nie odda Nawrockiego.

- Mamy też opcję.Teraz nie chce jednak wchodzić w szczegóły. Czekamy na rozwój sytuacji - powiedział Fritz.

Werder w ostatnim czasie jest w znakomitej formie. Wygrał pięć ostatnich meczów i awansował na trzecie miejsce w tabeli 2. Bundesligi, dające prawo do gry w barażu o awans. Werder ma 35 punktów. Lider Darmstadt 39, a wicelider St. Pauli 37.

Czytaj także: Rafał Gikiewicz zakażony koronawirusem