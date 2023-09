Według Santosa byli rywalami. Teraz jeden odgraża się drugiemu

Paweł Wszołek znakomicie wszedł w nowy sezon. W 12 rozegranych dotychczas meczach (Ekstraklasa, Superpuchar, eliminacje LKE) zanotował on siedem asyst i dołożył bramkę. Walnie przyczynił się do sukcesu Legii w postaci awansu do fazy grupowej. Kibice i eksperci oczekiwali więc przed wrześniowym zgrupowaniem reprezentacji Polski powołania dla piłkarza "Wojskowych". Tymczasem Fernando Santos początkowo go pominął i dopiero później, w obliczu kontuzji Nicoli Zalewskiego, dowołał awaryjnie.