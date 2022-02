Leciała jeden jedyny raz w historii po serii kompromitujących porażek, w tym klęsce z Wartą Poznań. Poznaniacy - wówczas czołowa drużyna w kraju - pokonała Legię na jej stadionie aż 5-1. Miała wtedy w zespole kilka gwiazd takich jak Fryderyk Scherfke, autor pierwszego gola dla Polski na mistrzostwach świata.

Legia Warszawa pokonana przez Wartę Poznań

Do przerwy wynik brzmiał 3-1 dla Warty, dla której strzelali Bolesław Gendera, Edmund Słomiak i samobójczym trafieniem Paweł Akimow. Gola dla wyraźnie słabszych warszawiaków zdobył Henryk Czarnik. Po przerwie Kajetan Kryszkiewicz z Warty dodał dwa trafienia i skończyło się rezultatem 5-1 dla Warty. Nie była to bynajmniej najwyższa porażka Legii, gdyż Ruch Chorzów (wtedy Wielkie Hajduki) ograł ją aż 6-1, ale u siebie. W Warszawie największe baty dostała od Warty.



Dodajmy, że najwyższa w dziejach wygrana Warty Poznań z Legią Warszawa to wynik 8-1 z 1927 roku.



Poznański klub czekał aż 86 lat na historyczne, ponowne zwycięstwo nad Legią w Warszawie. Po zwycięstwie wydostał się ze strefy spadku, a Legia w niej została. Może to być jej druga w dziejach degradacja i pierwsza od 1936 roku.





