Legia Warszawa do gry w Ekstraklasie powróci dopiero za nieco ponad miesiąc. W gabinetach przy Łazienkowskiej wzmożona praca trwa jednak już teraz. Dyrektor sportowy Jacek Zieliński ma ważną misję, która czekała go również przed rokiem. Wówczas zakończył ją sukcesem. Kibice mają nadzieję, że podobnie będzie i tym razem, choć bez wątpienia nie będzie o to łatwo.