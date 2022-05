W Legii możliwy okres posuchy. Tomasz Sokołowski dla Interii: Trudny proces

Za Legią najgorszy sezon w XXI wieku. Klub dysponujący największym budżetem w lidze zajął na koniec rozgrywek zaledwie 10. miejsce, przegrywając aż siedemnaście meczów. Przed nowym sezonem Legię czekają spore zmiany. Z zespołu odejdzie co najmniej kilku piłkarzy, trenerem przestał być Aleksandar Vuković.

Dziś poznamy nazwisko nowego szkoleniowca klubu z Łazienkowskiej. Najprawdopodobniej zostanie nim były trener Pogoni Szczecin Kosta Runjaić. Zdaniem ekspertów w nowym sezonie Legię czeka trudne zadanie odbudowy pozycji w lidze, ale też, a może przede wszystkim poprawy gry.

- Na pewno chciałbym, aby w Legii było więcej jakości niż w ostatnim sezonie. Pytanie, czy zostaną w niej kluczowi piłkarze, bo z pewnością pojawią się propozycje, chociażby dla Josue. Ważne będzie też, jaką wizję na prowadzenie zespołu będzie miał nowy trener, czego będzie oczekiwał od piłkarzy, ale też od władz klubu. Pojawia się również znak zapytania, czy będą środki na pozyskanie dobrych, nowych zawodników - mówi nam pomocnik Legii w latach 1996-2005.

Legia. Tomasz Sokołowski dla Interii: Możliwy okres posuchy

- Po tak nieudanym sezonie trudno powiedzieć, o co będzie walczyła Legia w nadchodzących rozgrywkach. Możliwe, że pod wodzą nowego trenera zacznie się budować coś dobrego i ciekawego. Całkiem możliwe, że nie od samego początku wszystko będzie się dobrze układało, że nie od razu wszystko odpali i że nie od razu od razu Legia będzie seryjnie wygrywać mecze. Całkiem prawdopodobny jest długofalowy projekt z okresem posuchy w osiąganiu dobrych wyników przez jakiś czas. Spodziewam się jednak, że taki sezon, jak ten zakończony w sobotę szybko Legii się nie przydarzy - dodaje Tomasz Sokołowski.

W nowym sezonie, zdetronizowana Legia Warszawa będzie walczyć zdaniem niektórych ekspertów co najwyżej o awans do europejskich pucharów. Zmiany w zespole będą zbyt duże, aby dobre wyniki, do których Legia przyzwyczaiła swoich kibiców we wcześniejszych latach przyszły już za kilka miesięcy - twierdzą.

Przebudowa Legii Warszawa. Tomasz Sokołowski: Trudno się spodziewać walki o mistrzostwo

- Patrząc na zespoły w Poznaniu, Częstochowie, czy Szczecinie, tam wszystko wygląda dużo bardziej stabilnie niż w Legii. Trudno się spodziewać, aby włączyła się do walki o mistrzostwo Polski. Drużynę czeka przebudowa, to zawsze jest trudny proces. Nowy trener też nie będzie miał łatwo. Wchodzi do nowego klubu, będzie musiał poznać charaktery piłkarzy, to wszystko ma znaczenie.

- Ciekaw jestem, czy jeżeli faktycznie nowym trenerem Legii zostanie Kosta Runjaić, czy te doświadczenia, które zdobył w pracy z Pogonią będzie w stanie przenieść na grunt pracy w Warszawie. W Szczecinie miał projekt wyznaczony na kilka lat, zobaczymy jak dużo czasu będzie miał na zbudowanie silnej Legii. Mam nadzieję, że dla klubu pod wodzą nowego szkoleniowca i dyrektora sportowego Jacka Zielińskiego idą lepsze czasy - zakończył Tomasz Sokołowski.

Rozmawiał w Warszawie Zbigniew Czyż