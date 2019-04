​Turniej WTA w Monterrey. Muguruza zagra z Azarenką w finale

Broniąca tytułu Garbine Muguruza awansowała do finału turnieju WTA w meksykańskim Monterrey. Rozstawiona z numerem drugim hiszpańska tenisistka zmierzy się w nim z Białorusinką Wiktorią Azarenką (5.), która wyeliminowała grającą z "jedynką" Niemkę Angelique Kerber.

Azarenka to była liderka światowego rankingu. W grudniu 2016 roku urodziła syna i do finału imprezy rangi WTA dotarła po trzyletniej przerwie.

- To dla mnie niesamowite. Jestem bardzo zadowolona z tego jak grałam. To był ważny mecz, bo chciałam się przekonać, jak sobie radzę pod presją w starciu z czołową zawodniczką. Zaczynam się przyzwyczajać do gry. Na korcie staram się podejmować jak najlepsze decyzje - powiedziała Azarenka.

29-latka pierwszego seta wygrała 6:4. W drugim w takim stosunku górą była Kerber. W decydującej partii przewaga Białorusinki była już bezdyskusyjna i pozwoliła rywalce na wygranie tylko jednego gema.

Do finału awansowała po raz 37. w karierze. Na koncie ma 20 turniejowych zwycięstw.

Azarenka z Muguruzą grała wcześniej tylko raz i pokonała ją w 2016 roku w Miami. Hiszpanka w sobotę gładko wygrała ze Słowaczką Magdaleną Rybarikovą 6:2, 6:3.

Muguruza, również była liderka światowego rankingu, w karierze wygrała sześć z dziesięciu finałów turniejów WTA.

Wyniki półfinałów:

Wiktoria Azarenka (Białoruś, 5) - Angelique Kerber (Niemcy, 1) 6:4, 4:6, 6:1



Garbine Muguruza (Hiszpania, 2) - Magdalena Rybarikova (Słowacja, 8) 6:2, 6:3