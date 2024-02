Tu tańczyły tylko demony. Legia upokorzona, koniec przygody z Europą

- Nie rozstrzygniemy tego meczu w pierwszej połowie - zapowiadał na przedmeczowej konferencji prasowej trener wicemistrzów Polski, Kosta Runjaić . Jak się okazało, miał całkowitą rację. W najgorszych koszmarach nie przewidywał zapewne, że do przerwy losy awansu przesądzą rywale .

A koszmar to jedyny adekwatny termin, biorąc pod uwagę to, co w czwartkowy wieczór przeżyli fani Legii. W Norwegii warszawianie bliscy byli remisu, mimo że po niespełna półgodzinie gry przegrywali różnicą trzech bramek. W domowym rewanżu mieli przeciwnikom urządzić surową musztrę. Tymczasem zostali upokorzeni w bladym świetle jupiterów.