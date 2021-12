Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Trener Marek Gołębiewski po porażce Legii z Cracovią 0-1. Wideo INTERIA.TV

Mistrzowie Polski są w poważnym dołku. Po ligowej wygranej z Jagiellonią Białystok i Motorem Lublin w Pucharze Polski, wydawało się, że Legia powoli się podnosi. Przy Kałuży po raz kolejny jednak dała plamę i przegrała 0-1.

- Przegraliśmy ważny mecz, kolejny na wyjeździe. Od sierpnia nie udało nam się osiągnąć korzystnego rezultatu na terenie rywala i ta passa trwa - kręcił głową trener Gołębiewski.

Krakowianie bramkę zdobyli w 19. minucie. Po rzucie rożnym piłka trafiła do Pelle van Amersfoorta, a ten z pięciu metrów huknął tak mocno, że Artur Boruc był bez szans . W pierwszej połowi Legia jeszcze miała okazje do wyrównania, ale w drugiej nie była w stanie poważnie zagrozić rywalom.

- Nie zdołaliśmy ani wyrównać, ani przechylić szali zwycięstwa na naszą korzyść. Wyjeżdżamy stąd bez punktów - mówił szkoleniowiec mistrzów Polski, który wyglądał na mocno zdegustowanego.

Gołębiewski został zapytanym, czy widział sytuację z 39. minuty, gdy Mateusz Hołownia został uderzony łokciem przez van Amersfoorta. Sędzia Jarosław Przybył mógł tego nie widzieć, ale dziwne, że nie otrzymał sygnału z wozu VAR, by przyjrzeć się sytuacji. Karnego arbiter nie podyktował, a Hołownia nie wyszedł na drugą połowę. Co na to Gołębiewski?

- Zmiana Mateusza Hołowni była podyktowana wpuszczeniem na boisko zawodników bardziej ofensywnych. Chcieliśmy przestawić Maika Nawrockiego na pozycję półlewego obrońcy. Stąd taka zmiana - mówił szkoleniowiec i nie zdecydował się ocenić decyzji sędziego.



Cracovia - Legia 1-0. Mistrz Polski wciąż w strefie spadkowej

Dzięki wygranej Cracovia awansowała na 10. miejsce w tabeli. Mistrzowie Polski, gdyby zdobyli w Krakowie chociaż punkt, uciekliby ze strefy spadkowej. A tak ciągle są na 16. pozycji.



Z Krakowa Piotr Jawor



