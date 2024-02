"W pierwszej połowie mieliśmy jedną lub dwie dobre sytuacje. Choćby po strzale Marca Guala. Być może jedna bramka przyniosłaby zwrot akcji. Na tym poziomie nie można pozwolić sobie na taką nieskuteczność . Molde zrealizowało swój plan w 100 procentach i dlatego przeszło do kolejnej rundy. Nie odmawiam drużynie charakteru. Moi piłkarze grali z poświęceniem, jednak po złym początku trudno było odwrócić wynik tego dwumeczu" - stwierdził Runjaić.

Kosta Runjaić: Teraz ciąży na nas duży ładunek emocjonalny

"W tym sezonie nasza postawa w europejskich pucharach była bardzo zadowalająca i dostarczyła nam wiele magicznych wieczorów. O tym nie powinniśmy zapominać, ale teraz ciąży na nas duży ładunek emocjonalny . Po 60 sekundach straciliśmy gola, choć to my powinniśmy odrabiać straty z pierwszego spotkania" - wspomniał niemiecki szkoleniowiec.

"W moim odczuciu ta akcja, po której straciliśmy pierwszego gola, zaczęła się w linii pomocy, gdzie nie byliśmy wystarczająco zdecydowani. Krytyka Tobiasza jest częściowo zasłużona. To młody zawodnik, który ma wahania formy, jednak na przestrzeni ostatnich 18 miesięcy spisywał się dobrze. Zmiana bramkarza nie będzie remedium na cało zło i nie sprawi, że nagle obrona zacznie się spisywać lepiej"

"Pasuje nam gra przeciwko drużynom, które stosują wysoki pressing. Potrafimy wykorzystać miejsce za ich linią obrony. Po objęciu prowadzenia cofnęliśmy się i zamknęliśmy wszystkie sektory. Stosowaliśmy pressing na połowie boiska, więc rywale zbyt często nie dochodzili w nasze pole karne. Byłem pod wrażeniem gry kapitana Legii - Josue . Potrafiliśmy jednak zneutralizować atuty przeciwnika. Myślę, że zasłużyliśmy na to zwycięstwo w dwumeczu. Byliśmy lepszą drużyną w trzech połowach, a Legia przeważała tylko w drugiej połowie w Molde" - ocenił trener Molde Erling Moe .

"Okienko zimowe rządzi się swoimi prawami. Szczególnie rola Slisza była bardzo ważna, bo łączył obronę z atakiem. Dlatego linia pomocy zaczęła szwankować. Do tego doszły kontuzje. Zabrakło nam głębi składu. Jeśli chcemy się włączyć do walki o mistrzostwo Poslki, to przydałyby się wzmocnienia" - zaapelował Runjaic.