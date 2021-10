Trener Gołębiewski: Legia jak piękna dziewczyna na dyskotece

Trener Gołębiewski - który podpisał kontrakt do 30 czerwca 2022 roku - ma za zadanie wyciągnąć drużynę z kryzysu. Przypomnijmy, że Legia wygrała tylko jedno z siedmiu ostatnich ligowych spotkań.



W przeszłości Gołębiewski prowadził między innymi drugoligową wówczas Skrę Częstochowa. To jak dotąd było dla niego najbardziej poważne szkoleniowe wyzwanie. Dopiero teraz wypłynie jednak na głęboką trenerską wodę.

Nowy trener Legii Warszawa Marek Gołębiewski: Marzyłem o tej posadzie

Podczas spotkania z dziennikarzami nowy szkoleniowiec mistrza Polski - który sprawował dotąd pieczę nad ekipą rezerw Legi - przyznał, że od dawna marzył o tej posadzie, lecz nie sądził, że obejmie ją tak szybko. By wytłumaczyć swoją sytuację użył barwnego porównania.



- Idzie pan na dyskotekę, piękna dziewczyna prosi pana do tańca, to chyba pan nie odmawia? - zapytał trener podczas briefingu prasowego.

TB