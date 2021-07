- My jednak też mamy silną drużynę i dobrych graczy. Gramy jednak u siebie i będziemy atakować. Legia jest w okresie przygotowawczym i nie gra na co dzień na sztucznej nawierzchni. Różnica między nią i zwykłą murawą jest znaczna. Mistrz Polski tak, jak i my lubi prowadzić grę. Podobnie, jak my przechodzą szybko do ataku. Mam nadzieję, że jutrzejszy mecz skończymy jako zwycięzcy. To byłaby dla nas dobra zaliczka przed wyjazdem do Warszawy- powiedział Knutsen.

Norweg tak samo, jak trener Czesław Michniewicz spędził dużo czasu na analizie gry rywala.

- Legia czasami gra w obronie trzema zawodnikami, a czasami pięcioma.

My jesteśmy skutecznym zespołem w ofensywie. Lubimy grać z kontrataków. Jeśli tylko przejmiemy piłkę, będziemy starać się przedostać pod bramkę rywala - zapowiedział Knutsen.

Norweg liczy na kontrataki, bo uważa, że to mistrzowie Polski będą prowadzić grę.

- Myślę, że to Legia zdominuje mecz, ale my też chcielibyśmy to zrobić. Nie wiem, jak grają zespoły z Polski, bo jeszcze nigdy z nimi nie graliśmy. To dla nas zupełna nowość. Wiem, że musimy grać uważnie w obronie, agresywnie i nie dopuszczać do wielu sytuacji podbramkowych - powiedział trener mistrza Norwegii.

Knutsen przyznał, że imponuje mu wspaniała historia Legii - najbardziej utytułowanego klubu w Polsce.

- Wiemy, że zmierzymy się z wielkim klubem, ze wspaniałą historią, z sukcesami nie tylko w Polsce, ale też w Europie. W ostatnich latach w europejskich rozgrywkach nie prezentowała się jednak aż tak dobrze.

Mamy zebrane mnóstwo informacji o Legii. Świetnie się przygotowaliśmy i liczymy na wygraną - zakończył.

Asz