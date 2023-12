Trener Anglików reaguje po bitwie z Legią, ani myśli tego ukrywać. Co za słowa

W świat przede wszystkim idzie wynik, Legia przegrała na Villa Park w Birmingham 1:2, ale zespół Kosty Runjaicia pokazał się z bardzo dobrej strony . Nie ma przypadku w tym, że legioniści cały czas mocno liczą się w walce o awans do fazy pucharowej i w zasadzie wszystko mają w swoich rękach i nogach.

Trener Aston Villi Unai Emery komplementuje Legię. "Niezwykle skupieni i zmotywowani"

Tymczasem po meczu z Legią swoje powody do zadowolenia mają gospodarze, choć jeszcze nie osiągnęli pełni szczęścia, patrząc na to, z którego miejsca mogą przejść dalej. W każdym razie drużyna od drugiej kolejki zaczęła kolekcjonować kolejne zwycięstwa, cały czas pamiętając porażkę przy ulicy Łazienkowskiej, do czego na pomeczowej konferencji prasowej nawiązał trener "Lwów", Unai Emery.