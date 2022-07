Transferowy hit Legii Warszawa! Rafał Augustyniak ma wrócić do Polski

Po odejściu Mateusza Wieteski do ligi francuskiej Legia Warszawa wyruszyła na zakupy. Zarobione na stoperze pieniądze otworzyły przed stołecznymi działaczami nowe możliwości.

W ciągu kilku ostatnich dni w mediach pojawiło się wiele nazwisk potencjalnych wzmocnień drużyny Kosty Runjaicia. Głównie - stoperów. Jak ustaliliśmy, klub faktycznie jest blisko wzmocnienia tej pozycji. A nazwisko nowego piłkarza Legii może robić spore wrażenie...

Augustyniak ma zagrać w Legii

Według nieoficjalnych ustaleń Interii już niedługo piłkarzem stołecznego klubu ma zostać Rafał Augustyniak! 28-latek przez trzy ostatnie sezony występował w lidze rosyjskiej. Latem wygasła jego umowa z Uralem Jaketerynburg i od niedawna pozostaje wolnym zawodnikiem.



Polak nie narzeka na brak propozycji. Kontaktowały się z nim kluby rosyjskie, a także bogate zespoły z okolic Zatoki Perskiej. W Rosji Augustyniak nie chce jednak dalej występować, a wyjazd do Arabii Saudyjskiej mógłby wiązać się z pożegnaniem z marzeniami o grze w reprezentacji Polski. A te Augustyniak wciąż ma. Dlatego też miał podjąć rozmowy z warszawiakami. I jak słyszymy, negocjacje są bardzo zaawansowane. Piłkarz jest już w stolicy i czeka na testy medyczne. Gdyby Legii udało się go sprowadzić, byłby to jeden z największych hitów letniego okna transferowego!

Kolejny transfer Zielińskiego

Augustyniak to defensywny pomocnik, który bez problemu może występować również jako stoper. I właśnie na taką pozycję chce sprowadzić go Legia. W ubiegłym sezonie zawodnik rozegrał w koszulce Uralu 27 meczów, zdobywając trzy bramki i notując dwie asysty. Łącznie przez trzy lata gry w rosyjskiej Premjer-Lidze zanotował 80 spotkań. Zagrał także jeden raz w reprezentacji Polski. Serwis Transfermarkt.de wycenia go na około 1,7 mln euro.



Pozyskanie Augustyniaka byłoby prawdziwym hitem. I kolejnym transferem dyrektora sportowego Jacka Zielińskiego. Do tej pory Zieliński zakontraktował pięciu zawodników. To: Paweł Wszołek, Makana Baku, Blaž Kramer, Dominik Hładun, a także Róbert Pich.



Nowym piłkarzem nie zostanie natomiast David Bates z Aberdeen. Szkot w czwartek przeszedł badania medyczne, ale dzień później został odesłany na Wyspy Brytyjskie. Właśnie dlatego, że udało się dojść do porozumienia z Augustyniakiem.



Sebastian Staszewski, Interia