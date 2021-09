PKO Bank Polski najpierw był głównym sponsorem Ekstraklasy, a od 2019 stał się sponsorem tytularnym. Chłopik odpowiadał za realizację kontraktu, aktywizując go pod względem marketingowym. W pierwszym roku ekwiwalent reklamowy dla banku wyniósł 245 milionów złotych, a w kolejnym sięgnął aż 321 milionów złotych. Chłopik mówi: "Nie ukrywam, że za tym stała ciężka praca zespołu ludzi, którzy wymyślili i prowadzili z zaangażowaniem program partnerski. Było dużo własnego kontentu. I nowe pomysły, jak choćby karty kredytowe dla każdego klubu, rachunki bankowe, czy leasingi. Przydało się doświadczenie w kampaniach marketingowych i społecznych. Wielki nacisk położyliśmy na bezpośrednią współpracę, promowanie młodzieży i akademii. Symbolem tego był wybór młodzieżowca miesiąca".

Chłopik był bardzo aktywny również po wybuchu pandemii, starając się o jak najszybsze przywrócenie rozgrywek, aby ograniczyć straty finansowe polskiej piłki. Wcześniej - wspólnie z ówczesnym sekretarzem generalnym PZPN, Maciejem Sawickim - współdziałał przy programie certyfikacji. Program został sformatowany przez związek, a rząd Mateusza Morawieckiego podjął decyzję o zasileniu go finansowo przez trzy lata - na łączną sumę 130 milionów złotych. Właśnie zaczęła się trzecia edycja programu, w ramach której w 2022 roku do szkółek w całym kraju trafi rekordowa kwota 50 milionów złotych.

Nowy pełnomocnik zarządu Legii nigdy nie ukrywał sympatii do klubu z Łazienkowskiej. W kilku wywiadach podkreślał: "Jako dziecko chodziłem na Legię i tak naprawdę marzyłem o tym, żeby zostać kapitanem klubu, który strzela decydującą bramkę w walce o awans do Ligi Mistrzów". Legia po czterech lata bez fazy grupowej europejskich pucharów awansowała do Ligi Europy. Prezes mistrza Polski, Dariusz Mioduski - na niedawnym spotkaniu z dziennikarzami - podkreślił: "W Polsce muszą być wdrażane właściwe modele funkcjonowania klubów. Legia budowana jest na odpowiednich fundamentach i - jestem przekonany - w dłuższej perspektywie czasowej przyniesie to efekty. Legia Training Center, to coś, co zmieniło klub. Rozwój akademii może przyczynić się do kompletnie innego myślenia w wielu aspektach i to będzie coś, co da duże korzyści dla klubu".

Chłopik tłumaczy: "Właśnie dostarczeniem najlepszych narzędzi dostępnych na świecie zajmę się w kontekście akademii. To oczko w głowie właściciela, Dariusza Mioduskiego - rozwój szkolenia i promowanie piłkarzy, co wspomoże odpowiedni rozwój klubu". Chłopik chciałby aktywizować całe środowisko klubu - również inne sekcje. "Legia to są emocje. Nie można się bać takich kampanii, jak ostatnio w Moskwie pod hasłem - We are back!" - zaznacza. Pierwszy mecz w grupie Ligi Europy został wygrany ze Spartakiem 1:0, ale kolejny już w czwartek - z Leicester. Ogromna presja ciąży na klubie w kontekście sukcesu, co zaznaczył kilka dni temu Mioduski. "Po sukcesie musimy się szybko nim nacieszyć - bardzo szybko! - bo kolejne wyzwanie przed nami" - podkreślił szef Legii. Sytuacja w tabeli PKO Bank Polski Ekstraklasy dla Legii nie jest korzystna, po tym, jak piłkarze prowadzeni przez Czesława Michniewicza przegrali 4 mecz z 7, które rozegrali. "W całym poprzednim sezonie przegraliśmy w lidze 4 mecze" - przypominał Mioduski.

Roman Kołtoń, "Prawda Futbolu"

