Nawrocki, wypożyczony do "Wojskowych" z Werderu Brema należał do najlepszych zawodników na boisku. Jego wysoka dyspozycja, która utrzymuje się od dłuższego czasu sprawia, że eksperci otwarcie mówią o tym, iż należałoby sprawdzić go w reprezentacji Polski. Póki co jednak 20-latek nie doczekał się jednak powołania.

Maik Nawrocki jak Mats Hummels?

Postawa obrońcy była szeroko komentowana w studiu Cafe Futbol. Tomasz Hajto porównał go nawet do Matsa Hummelsa - znakomitego obrońcy, obecnie reprezentującego barwy Borussii Dortmund, mającego na koncie 76 spotkań w barwach reprezentacji Niemiec i ponad 350 na boiskach Bundesligi.



Młody gracz już teraz przyciąga uwagę uznanych klubów. Według doniesień mediów, chęć jego sprowadzenia sygnalizuje Bayer Leverkusen.

Reklama

TC