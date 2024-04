Eksperci przekonują, że mimo wybuchowego charakteru jest przede wszystkim świetnym taktykiem i dobrym trenerem. Co prawda swoją przygodę w tej roli zaczął stosunkowo niedawno, ale zdążył już pokazać się z dobrej strony we wspomnianym Lublinie, z którym wywalczył awans do pierwszej ligi . Zespół osiągał świetne wyniki i jego odejście było dla wszystkich zaskoczeniem, podejrzewano nawet, że złożenie dymisji było próbą nacisku podczas negocjacji lepszych warunków zatrudnienia.

Ekspert uderza w trenera Legii. "Prosiłbym, żebyśmy się nie jarali"

- Ja go znam tylko z tego, co się stało poza boiskiem (...). Gdzieś w tej narracji swojej sprzedał, że jest wielkim profesjonalistą. Nie wiem, po czym to wnioskować, bo na dzień dzisiejszy jedyny klub, w którym pracował ten 34-latek jako pierwszy trener, to Motor Lublin. To są dwadzieścia cztery mecze w pierwszej lidze (...). Na dziś on sprzedał jakąś narrację w naszym kraju, że on jest megafachowcem, że on jest megaprofesjonalny, bo się z kimś kłóci, bo nie ma argumentów, żeby kogoś przekonać do swojej wizji - uderzył w szkoleniowca "Wojskowych" były piłkarz, a obecnie ekspert telewizyjny.