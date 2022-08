Tomáš Pekhart nie zagra w Legii Warszawa! Wielka oferta z Turcji

Kilkutygodniowe rozmowy z Legią

Pekhart występował w Legii od 2020 do 2022 roku. W tym czasie zdobył z klubem dwa mistrzostwa Polski, został także królem strzelców Ekstraklasy rozgrywek 2020/21. Pierwsze rozmowy w sprawie przedłużenia kontraktu Pekharta rozpoczęły się już na finiszu rozgrywek Ekstraklasy, ale wtedy propozycja Legii - z pensją niemal o połowę niższą niż ta, którą miał piłkarz - została odrzucona.

Po zakończeniu sezonu zawodnik wyjechał do Pragi i tam oczekiwał na rozwój sytuacji. W międzyczasie dyrektor sportowy Jacek Zieliński poszukiwał nowego napastnika, ale nie udało mu się nikogo pozyskać poza Blažem Kramerem. I temat Pekharta powrócił.

Reklama

Legia negocjowała z Pekhartem przez kilka tygodni, z zawodnikiem rozmawiał nawet trener Kosta Runjaić, który namawiał go na powrót do Warszawy, ale wciąż brakowało ostatecznej deklaracji zawodnika. W międzyczasie udało się osiągnąć porozumienie co do długości umowy, która miała obowiązywać przez dwa lata. Znacznie większe rozbieżności dotyczyły jednak finansów.

Czech zagra w Turcji

W międzyczasie Pekhart prowadził rozmowy z Rakowem Częstochowa, który także był zainteresowany jego pozyskaniem. Tam kłopotem okazała się jednak długość umowy, bo wicemistrzowie Polski proponowali tylko roczny kontrakt. Doświadczony snajper miał także propozycje z Arabii Saudyjskiej, Czech, Cypru, Grecji, Turcji czy Szwajcarii.



Ostatecznie zdecydował się wybrać ofertę Gaziantep FK. Jak potwierdziliśmy, w środę Pekhart poleciał do Turcji, gdzie przechodzi obecnie testy medyczne. Jeśli przejdzie je pozytywnie, podpisze z nowym klubem kontrakt na dwa lata. Jego roczna pensja ma wynosić ponad 800 tys. euro, co dla polskich klubów było nieosiągalną sumą.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Studio Ekstraklasa. Pekhart nie zagra w Rakowie? Znamy kulisy! WIDEO INTERIA.TV

Gaziantep FK w poprzednim sezonie zajął w tureckiej Süper Lig piętnaste miejsce i utrzymał się w rozgrywkach. Trenerem zespołu jest Erol Bulut, który rok temu pracował w Fenerbahçe Stambuł. W drużynie występuje między innymi znany z Wisły Kraków Matěj Hanousek.