To się musiało tak skończyć. Polski medalista olimpijski uderza w gwiazdora Legii

Kucharczyk nadziewa się na kontrę Sikory. "Nie było po 300 dni w roku w domu"

- Nie mamy możliwości sobie wziąć L4, czy powiedzieć: "Przepraszam, przepracowałem miesiąc, to teraz należą mi się trzy dni wolnego i wykorzystam je na przykład na wesele kolegi czy na chrzciny, na które zostałem zaproszony". Nie da się tak. W swoim życiu w rodzinie byłem może na dwóch weselach, a było ich z 15 czy 20. Bo po prostu był wtedy mecz. Nie mogłem przyjść do trenera i powiedzieć: "Muszę jechać na wesele, bo dostałem zaproszenie" - opowiadał Kucharczyk.

Jego wynurzenia odbiły się sporym echem w wirtualnej przestrzeni. Internauci nie podeszli ze zrozumieniem do tego, co usłyszeli. Piłkarz spotkał się z falą krytyki.

Nieoczekiwanie głos w sprawie postanowił zabrać również Tomasz Sikora, wicemistrz olimpijski w biathlonie z 2006 roku. On także do wizji roztaczanej przez Kucharczyka odniósł się z dezaprobatą.

"Przykre. Mnie nie było po 300 dni w roku w domu. Nie przyszło mi do głowy by się żalić, bo to był mój wybór i wiedziałem że wcale nie mam źle. Miałem możliwość robić to co kochałem, nie każdy ma taki komfort" - napisał na platformie X.