To się musiało stać. Trener Legii tłumaczy, co wyczyniał w bramce Tobiasz

We wszystkich trzech bramkach swój udział miał stojący między słupkami Kacper Tobiasz . Za pierwszym razem był spóźniony z interwencją, drugiego gola w zasadzie rywalom sprezentował, a przy trzecim też mógł i powinien zachować się lepiej.

Kosta Runjaić: Tobiasz cały czas się rozwija, nadal będzie popełniał błędy

- Straciliśmy łatwe gole. Oczekuję od Kacpra Tobiasza lepszego zachowania w takich sytuacjach, ale to wciąż najmłodszy bramkarz w rozgrywkach. Za nami osiemnaście miesięcy dobrej współpracy i wielokrotnie nam pomagał. Jeden mecz nie zdecyduje o obsadzie bramki - mówi trener Kosta Runjaić, cytowany przez serwis legia.com.

- Może w pewnym momencie dam szansę Dominikowi Hładunowi , nie wiem. Takie dywagacje teraz nam nie pomagają. Wierzę w Kacpra Tobiasza, on cały czas się rozwija, ale będzie popełniał błędy, bo takie rzeczy zdarzają się młodym bramkarzom - dodaje 52-letni szkoleniowiec.

Wierzę w Kacpra Tobiasza, on cały czas się rozwija, ale będzie popełniał błędy, bo takie rzeczy zdarzają się młodym bramkarzom.

Co się właściwie wydarzyło w pierwszej połowie czwartkowego spotkania? Legia ani przez moment nie przypominała zespołu, który jesienią znakomicie prezentował się w fazie grupowej. Apatia, niemoc, brak pomysłu na grę.

- Nie chodzi tylko o golkipera, ale też o dyspozycję innych zawodników. Nie broniliśmy dobrze. Steve Kapuadi też popełnił błąd przy stracie gola. W wywiadzie dla telewizji przytoczyłem przykłady AS Romy i Łudogorca - drużyn, które wysoko przegrały na sztucznej murawie w ostatnim czasie. Na takiej nawierzchni trzeba złapać odpowiedni rytm, nam w pierwszej połowie to się nie udało, ale w końcu złapaliśmy ten rytm. Wierzę, że awans do kolejnej rundy jest możliwy - zapewnia Runjaić.