To już pewne, gwiazdor wraca do Legii. Kwota wykupu robi wrażenie

Kończący się sezon jest dla Legii Warszawa, przynajmniej jeśli chodzi o Ekstraklasę, nieudany. Klub ze stolicy miał walczyć o mistrzostwo, a tymczasem cały czas nie jest pewien miejsca na podium, a co za tym idzie gry w eliminacjach do europejskich pucharów w przyszłym sezonie. Dlatego władze Legii zaczęły już pracować nad wzmocnieniami i jak podaje serwis "Legia.net", pierwsze zostało już dopięte. Do Warszawy wraca stary znajomy.