W sobotę kibiców czeka kolejne starcie warszawsko-poznańskie. Na Łazienkowską przyjeżdża mniej popularny z klubów ze stolicy Wielkopolski - Warta. Na przedmeczowej konferencji prasowej trener Kosta Runjaić dużo uwagi poświęcił jednak także spotkaniu z poprzedniej soboty, w którym Legia zremisowała 0:0 na Bułgarskiej z Lechem.

Pod koniec meczu w stronę Kacpra Tobiasza z trybun leciały różne przedmioty, w tym butelki po piwie i wódce. Legia oczekiwała surowych kar dla poznańskiego klubu. Tymczasem Komisja Ligi postanowiła ukarać Lecha jedynie karą finansową w wysokości 40 tys. zł.

Wściekłość w stolicy spowodowało drugie z orzeczeń komisji. Legia za zachowanie kibiców musi zapłacić 20 tys. zł, a bramkarz 2 tysiące za to, że rzekomo dopuścił się prowokacji w stronę trybun.

"Na pewno mieli jakąś myśl w głowie"

- To, co stało się w Poznaniu, było niegodne takiej rywalizacji - podkreślił Runjaić. - Takie sytuacje zdarzają się jednak w całej Europie. Było to spotkanie derbowe, specyficzne, o bardzo wysokim ciężarze. Wspieramy Kacpra, trzymamy się razem. Nie chciałbym komentować zarzutów, które zostały postawione. Panowie, którzy wydali taki, a nie inny werdykt, na pewno mieli jakąś myśl w głowie. My, jako klub, będziemy w kontakcie z Komisją Ligi - zapowiedział trener Legii.

Tobiasz w Poznaniu rozegrał świetny mecz. 19-latek został wybrany najlepszym graczem spotkania, trafił tez do "drużyny kolejki", wybieranej przez Ekstraklasę.

- Tobiasz to bardzo utalentowany, młody bramkarz. Udowodnił w ostatnich spotkaniach, że potrafi grać pod presją i znakomicie sprawdza się w nowej roli. Wyrazem tej klasy była chociażby interwencja przy strzale Joao Amarala. Kacper wie, że musi nad sobą pracować, np. nad grą z piłką, ale mogę powiedzieć, że już teraz jest to jedna z większych niespodzianek tego sezonu. Do tej pory nie miał okazji występować przed tak dużą liczbą kibiców, a pokazał się ze świetnej strony - chwalił swojego gracza Runjaić.

Legia jest wiceliderem PKO Ekstraklasy. Pierwsza w tabeli Pogoń Szczecin wyprzedza ją jedynie lepszą różnicą bramek.

- Tak naprawdę ten poznański tydzień zakończy się dobrze tylko wtedy, gdy pokonamy Wartę. Ostatnio zdobyliśmy cenny punkt przeciwko Lechowi i teraz powinniśmy zwyciężyć w sobotę. Warta bardzo dobrze radzi sobie na wyjazdach, pod tym kątem to najlepsza drużyna - wygrała 4-krotnie, raz zremisowała i poniosła jedną porażkę, straciła tylko dwa gole - przypominał przed sobotnim meczem szkoleniowiec zespołu z Łazienkowskiej.