To był prawdziwy powrót grozy z Płocka. Pobici już nie grają w Legii

O tym zdarzeniu mówiła cała Polska. Policja zapowiedziała wnikliwe śledztwo piłkarze czuli się zastraszeni i zapowiadali, że będą domagać się od klubu zadośćuczynienia.

Jak jednak wiemy, sprawa rozeszła się po kościach. Policja po trzech miesiącach umorzyła śledztwo. Okazało się, że żaden z piłkarzy nie chciał zeznawać przeciwko napastnikom.

"W sprawie przesłuchano świadków. Wśród tych osób wszyscy wskazali, że nie czują się pokrzywdzonymi. Na tym czynności zakończono" - napisała policja w specjalnym komunikacie już pod koniec lutego.

Policja nie miała kogo szukać

Do wyjaśnienia sprawy zaangażowani zostali policjanci z wydziału do spraw zwalczania przestępczości pseudokibiców. Warszawski klub zadeklarował pomoc w schwytaniu sprawców. Okazało się jednak, że nie było kogo szukać.

Żadnego z pobitych wtedy piłkarzy nie ma już w Legii. Pierwszy wyjechał Mahir Emreli i jako jedyny nie będzie na Łazienkowskiej miło wspominany. Niedługo po pobiciu ogłosił, że więcej w Legii nie zagra. Wymuszał transfer, łączono go z różnymi klubami, głownie tureckimi. W końcu w ramach rozliczenia za transfer Lirima Kastratiego trafił do Dinamo Zagrzeb. Pełni tam rolę rezerwowego. Rzadko pojawia się na boisku.

Kilka dni temu musiał oddać Legii 105 tys. euro, bo przegrał proces z warszawskim klubem. Do tej pory w barwach Dinama zagrał łącznie w 17 meczach, w których zdobył trzy bramki.

Najlepszy piłkarz nowojorskich byków

W lepszym stylu pożegnał się z Legią Luquinhas. Brazylijczyk po zimowych przygotowaniach został przez trenera Aleksandra Vukovicia mianowany kapitanem zespołu. Na mecz ligowy nigdy jednak Legii nie wyprowadził, bo odszedł do New York Red Bulls za ponad 3 mln euro. W MLS spisuje się znakomicie. Po rundzie zasadniczej sezonu 2022 został wybrany najlepszym piłkarzem swojego zespołu, który awansował do fazy play-off.

Świetny czas przeżywa też Rafael Lopes. Portugalczyk latem odszedł z Legii do AEK Larnaka, z którym awansował do fazy grupowej Ligi Europy. W nowym klubie zagrał już w 15 spotkaniach, w tym we wszystkich czterech w rozgrywkach europejskich.