To będzie głośna decyzja Legii Warszawa. Media: Padnie rekord Ekstraklasy

Jak podaje "A Bola", Legia Warszawa zdecydowała się wykupić Rubena Vinagre. Portugalczyk trafił na Łazienkowską w ramach rocznego wypożyczenia, ale stołeczny klub chce skorzystać z zapisu w umowie. Ma to kosztować 2,5 miliona euro, co byłoby rekordowym wydatkiem w historii Ekstraklasy. Jak czytamy, Legia jest świadoma zainteresowania lewym defensorem ze strony niemieckich zespołów. W teorii nie wyklucza to droższej odsprzedaży.