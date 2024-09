Tajemnicze zniknięcie piłkarza Legii. Nagle opuścił stadion, zagrali bez niego

Co się stało z Tomaszem Pekhartem? Na to pytanie fani Legii Warszawa szukali odpowiedzi od piątku. Nazwisko Czecha widniało w meczowym protokole, ale zawodnik tuż przed rozpoczęciem wyjazdowej potyczki z Pogonią Szczecin opuścił stadion. Jak informuje serwis Legionisci.com, 35-letni napastnik w trakcie rozgrzewki został silnie trafiony piłką w głowę i został odwieziony do szpitala. Stan piłkarza w najbliższych dniach będzie monitorowany.