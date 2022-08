Szachtar będzie mieszkał i trenował na obiektach Legii

Szachtar szukał odpowiedniego ośrodka w pobliżu Warszawy, odkąd władze klubu zdecydowały, że mecze tegorocznej Champions League rozegrają na stadionie przy ul. Łazienkowskiej.

- Na terenie Legia Training Center jest wszystko, czego potrzebujemy do przygotowań - twierdzi dyrektor działu zarządzania sportem Szachtara Witalij Chlywniuk. - Do naszego wyłącznego użytku będzie jedno boisko treningowe z nawierzchnią naturalną. Do dyspozycji będziemy mieć także halę sportową oraz siłownię o dużej powierzchni. Jest tu również wszystko, co potrzebne do regeneracji piłkarzy: basen, jacuzzi i sauny. Będziemy mogli korzystać z przestronnego biura i sali konferencyjnej, a nasz szef kuchni będzie pracował w najbardziej profesjonalnych warunkach - dodaje.

Ułatwiona logistyka

Legia Training Center zapewnia najwyższej jakości infrastrukturę treningową. Ośrodek został wyróżniony tytułem "Najlepszy obiekt sportowy 2021 roku" w prestiżowym rankingu Stowarzyszenia Sport Biznes Polska. LTC zlokalizowane jest 20 minut jazdy od Międzynarodowego Lotniska Chopina w Warszawie i 30 minut od centrum miasta - to wszystko analizował Szachtar, zanim władze klubu zadecydowało o przenosinach do Książenic.

- Dogodna lokalizacja względem stadionu i lotniska zmniejszy czas poświęcony na logistykę - cieszy się Chlywniuk.

Legia Training Center będzie również miejscem, w którym swoje mecze w ramach UEFA Youth League rozegra młodzieżowa drużyna FC Szachtar. Ich zespół U-19 korzystał już z boisk na terenie kompleksu podczas turnieju Al-Abtal Cup w 2021 roku.

- Legia Training Center to ceniony w Europie obiekt treningowy i badawczo-rozwojowy. Jesteśmy domem dla pierwszej drużyny Legii i zespołów Akademii, a teraz będziemy przez kilka miesięcy gościć Szachtara, który w tak trudnym dla tego klubu i całej Ukrainy czasie wybrał optymalną dla siebie lokalizację. To także efekt naszej szerszej współpracy i konsekwentnego wspierania Ukrainy - powiedział członek zarządu Legia Training Center Wojciech Rokicki.