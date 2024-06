Stało się! Legia ma u siebie trzykrotnego króla strzelców. Umowa podpisana

W sezonie 2024/25 barw Legii Warszawa bronił będzie Jean-Pierre Nsame. 31-letni snajper to sześciokrotny mistrz Szwajcarii i trzykrotny król strzelców tamtejszej ekstraklasy. Wiosną bronił barw włoskiego Como, z którym świętował awans do Serie A. Przy Łazienkowskiej spędzi najbliższy rok na wypożyczeniu. Stołeczny klub zagwarantował sobie prawo pierwokupu. Za zawodnika - to wiadomość nieoficjalna - trzeba będzie zapłacić dwa miliony euro.