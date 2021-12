Spartak odpowiedział Legii na wrześniową akcję

Przy placu Unii Lubelskiej w stolicy przechodnie mogą zobaczyć dziś ruchomy billboard z napisem - "Warsaw, Are you ready? Because we are!", czyli "Warszawo, jesteś gotowa? Ponieważ my jesteśmy!"

Na zdjęciu zobaczyć można trzech piłkarzy wicemistrza Rosji - Holendra Quincy'ego Promesa, Nigeryjczyka Victora Mosesa i Argentyńczyka Ezequiela Ponce.

Po chwili obrazek się zmienia i można przeczytać napis cyrylicą: "Klasyczny styl, bez opcji".

Kibicom Spartaka się nie spodobało

Legia chwaliła się swoją akcją i spotkała się ona raczej z pozytywnym odzewem. Rosyjscy kibice są jednak bardziej sceptyczni, wobec takich prowokacji. "Lepiej pokażcie coś na boisku" - to najczęstsza odpowiedź pod postami. Fani Spartaka nie są bowiem zadowoleni z faktu, że ich klub wygrał tylko jeden z ostatnich sześciu spotkań ligowych i zajmuje dopiero dziewiąte miejsce w Premier Lidze.

