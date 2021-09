- Trudno nam zaakceptować taki wynik. Przegraliśmy choć zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy, żeby wygrać. Oddaliśmy 23 strzały, stosowaliśmy różne warianty w ataku. Ja odpowiadam za rezultaty drużyny. To moja praca, zawsze biorę porażki na swoje barki. W 100 proc. to moja porażka. Chcieliśmy wygrać. Przeciwnicy w grupie są silni. Nasza wizja jest taka, że zawsze przzgptowuejmy się do najbliższej gry i nie patrzymy daleko w przyszłość. W piłce nożnej jest tak, że jedna minuta jeden mały szczegół może wszystko zmienić. Gdybyśmy my strzelili tego gola, to wszyscy mówiliby, że to zasłużone zwycięstwo - powiedział Vitoria.

Zapytany o ewentualną dymisję, szybko uciął temat.

- Nigdy się nie poddaję. Nie chcę słyszeć takich pytań, a je w kółko słyszę. Jestem w Spartaku i nigdzie się nie wybieram. Na pewno nie podam się do dymisji. Spartak źle wystartował w Lidze Europy. To jest nieprzyjemna porażka. Ale nie planuje się oddać do dyspozycji prezesa - powiedział Portugalczyk.

Spartak Moskwa - Legia Warszawa. Vitoria: Proszę zapomnieć o...

Vitoria nie chciał słyszeć żadnej krytyki. Z jego wypowiedzi wynikało, że wszystko w zespole jest OK i był to jedynie mały wypadek przy pracy.

- Mieliśmy nadzieję, że wygramy, bo dobrze zagraliśmy z Chimkami. Proszę zapomnieć o wyniku meczu z Legią i zobaczyć, jak graliśmy. Były dobre decyzje, dobrze graliśmy w defensywie. Przydarzył nam się tylko jeden błąd. Wygramy w kolejnym meczu i zapomnicie o tym wyniku. Graliśmy dobrze i robiliśmy wszystko, żeby zwyciężyć. Mieliśmy 23 strzały!- przypominał co chwilę trener Spartaka.

Przed meczem byliśmy pełni entuzjazmu. Byliśmy gotowi na tę grę. Jutro wszystko przeanalizujemy i wyciągniemy z tej porażki wnioski - obiecał portugalski szkoleniowiec.

Asz, Moskwa