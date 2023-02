"Śmiertelne pogróżki" dla trenera. Żarty przed meczem Legii z ekipą Vukovicia

To będzie dla Serba szczególne spotkanie. Wiele lat kariery spędził w Legii jako piłkarz, a później trener. W tej roli jeszcze się nie mierzył z warszawskim klubem. Jego jedyne starcia z Legią to te w barwach Korony Kielce - w dwóch rolach, jako piłkarz i asystent trenera.

Jako trener grał już przeciwko Legii

- Zdaję sobie sprawę z tego, że Legia antagonizuje piłkarską Polskę - przyznał "Vuko" w rozmowie z oficjalną stroną telewizją klubową PiastTV. - To jest dla mnie duże utrudnienie. Ja się Legii nie wypieram tyle lat tam przeżyłem tyle mi ten klub dał, że zawsze będę go szanował. Spędziłem tam ponad 15 lat z krótkimi przerwami - liczył w głowie Vuković.

Zastanawiał się, jak to będzie pracować gdzie indziej

- Sentymentalnie do tego klubu jestem mocno przywiązany. Jestem też człowiekiem uczciwym i oddanym pracy którą wykonuję. Chcąc być trenerem zdawałem sobie sprawę, że nie ma takiej możliwości, iż będę całe życie w Legii. Zastanawiałem się, jak będzie mi się pracować w innych klubach. Wiem kim jestem i z całym sercem i oddaniem pracuję dla Piasta. Tylko tak potrafię robić. Animozje rozumiem, ale ja jestem ponad to. To zabawy dla kibiców. Ja się zajmuję tym co się dzieje na boisku, drużyną. Chcemy wygrywać z każdym włącznie z Legią - zapewnił szkoleniowiec śląskiego klubu.