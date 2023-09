Skandaliczna pomyłka w Ekstraklasie. Komisja Ligi reaguje. Znowu chodzi o Legię

Sylwestrzak przyznał się do błędu w Gliwicach. Josue wraca do gry

- Ocena boiskowa na pewno okazała się niewłaściwa. Z mojego punktu widzenia, zawodnik Piasta Gliwice zagrał piłkę i został później "przystemplowany" przez piłkarza Legii Warszawa. To była pomyłka w oglądzie, co doprowadziło do błędnej finalnej decyzji, dlatego że gracz gości nie powinien zostać wykluczony w wyniku drugiej żółtej kartki - oznajmił Sylwestrzak na antenie Canal+ Sport.