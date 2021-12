Sympatycy Legii słyną z tego, że umieją przygotować oprawę, o której mówi się jeszcze długo po meczach. Potrafią jednak zrobić to ze smakiem i nieraz udowadniają, że chociaż przekaz bywa mocny, to mieści się w ogólnie przyjętych normach, obyczajowości i kulturze.

Tym razem jednak, mówiąc kolokwialnie, przegięli na całej linii.



Kartoniada z krzyczącym przez dwie trybuny, na całej ich wysokości, napisem: Jazda z kur***, to rynsztok w najczystszej postaci. Media zdążyły już bardzo dosadnie skomentować to, co stało się wczoraj wieczorem przy Łazienkowskiej .



Legia - Spartak. Na trybunach Legii przekroczono kolejną granicę

Warto zadać sobie pytanie, czy u samych twórców tego patologicznego dzieła, którego nie sposób było ominąć w obrazie transmisji telewizyjnej, nastąpi otrzeźwienie i nastanie chwila refleksji.



Niestety można w to wątpić, przeglądając wpisy w mediach społecznościowych.

- Przed rozpoczęciem meczu Legia Warszawa - Spartak Moskwa kibice stołecznej drużyny zaprezentowali na dwóch trybunach oprawę. Poniżej możecie obejrzeć pierwsze zdjęcia i film z pokazu ultras, przygotowanego przez Nieznanych Sprawców - informuje portal legionisci.com, dołączając pod tymi słowami rzeczone wideo z kartoniadą.



Na Twitterze, gdzie legioniści.com mają swoje konto, tak piszą o sobie: "Przez kibiców, dla kibiców - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa". Czy takimi wybrykami przynoszą chlubę swojemu klubowi?



Trudno jednak liczyć na opamiętanie, skoro we wpisie Nieznanych Sprawców na Facebooku można przeczytać to: Dziękujemy Wam za te puchary. Serio, były zaje***. Nie przestajemy jechać z kur***. Legia to my!